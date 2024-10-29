Армия США столкнулась с дефицитом ракет для ПВО

Американские вооруженные силы столкнулись с дефицитом ракет для противовоздушной обороны, причиной чего стало их интенсивное использование в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков.
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