Китай и Украина: стратегическая игра или удар в спину России? Ирина ВальковаВ последние годы международная политика стала полем для сложных геополитических игр, где каждая страна защищает исключительно свои национальные интересы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сегодня ВС РФ «задвухсотили» больше тысячи нациков: Карта специальной военной операции на Украине на 21 марта 2025 года и анализ событий в мире
- Ракета накрыла совещание в Краматорске, под завалами остались «перцы» СБУ и «шишки» ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 22 марта 2025 года и анализ событий в мире
- Россия против Японии: как Путин нанёс удар по уязвимым точкам Токи
Свежие комментарии