Семье Алисы Тепляковой выделили деньги для покупки жилья, но есть подвох

Решение нужно принять быстро, а суммы может не хватить на просторную квартиру Прошли ровно две недели с того момента, как Евгений Тепляков пожаловался, что его с семьей выселяют из квартиры, которую они снимали несколько лет.
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