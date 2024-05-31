Участница известного шоу о выживании рассказала об опасном укусе на съемках

Участница «Последнего героя» Безрукова рассказал об укусе ядовитой сколопендры Российская актриса, участница известного шоу о выживании «Последний герой» Ирина Безрукова рассказала, что на съемках проекта ее укусила ядовитая сколопендра.
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