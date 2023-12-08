СКАНДАЛ НА "ПЕСНЕ ГОДА" ПОГАСИЛ ПРОДЮСЕР РУДЧЕНКО "Песня года - 2023" грозилась стать главным позором музыкальной сцены в этом году.
Позор года - 2023
Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Получили не песня года, а шабаш предателей России
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48 мин.
HotRS
С его имиджем только консервы охранять. Думаю, кроме Баскова, там никто консерваториев не кончал.
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47 мин.
Homo Sapiens
а мне, наоборот, "рожи" нравятся... Мож, завидуешь им?
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32 мин.
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