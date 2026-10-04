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Регионы России

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Мособлсуд начал рассмотрение уголовного дела группы Владимира Тебекина

Мособлсуд начал рассмотрение уголовного дела группы Владимира Тебекина

Московский областной суд в конце сентября приступил к рассмотрению уголовного дела, в котором обвиняются 12 человек, включая криминального авторитета Владимира Тебекина.

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