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Царьград

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ЦИК Молдовы: 133 претендента подали заявки на выборы в Гагаузии

ЦИК Молдовы: 133 претендента подали заявки на выборы в Гагаузии

Во вторник, 6 октября, в 17:00 истекает срок подачи документов для регистрации кандидатов на выборах депутатов Народного собрания Гагаузии и главы автономии.

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