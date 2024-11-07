Подростки в России стали чаще работать

В 2023 году число занятых подростков 15-17 лет в России выросло на 40 процентов. О том, что молодые люди стали чаще работать, в докладе о положении детей и семей заявили представители Минтруда, их цитирует газета «Ведомости».
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