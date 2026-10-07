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Царьград

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SpaceX привлечёт $40 млрд для приобретения чипов Nvidia к 2027 году

SpaceX привлечёт $40 млрд для приобретения чипов Nvidia к 2027 году

Компания SpaceX Илона Маска планирует привлечь $40 млрд для закупки чипов Nvidia. Сделка, организуемая Apollo Global Management, будет профинансирована банковскими кредитами и долговыми обязательствами.

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