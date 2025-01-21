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Царьград

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Сибирячка вколола себе филлер с маркетплейса и угодила к врачу

Сибирячка вколола себе филлер с маркетплейса и угодила к врачу

Желание сэкономить на красоте чуть было не привело к трагедии27-летняя жительница Забайкальского края, желающая иметь пухлые губы, решила сэкономить на услугах косметолога и приобрела филлер для губ в онлайн-магазине.

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Игорь Васиков
Вареники не удались...
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