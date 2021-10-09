Фитнес-сообщество ожидает убытки в нескольких регионах до 200 млн рублей из-за QR-кодов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество прогнозирует убытки в пределах 50-200 млн рублей в месяц для представителей отрасли в тех российских регионах, где введены и анонсированы ограничительные меры в виде допуска посетителей по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию против коронавируса или отсутствие заболевания.