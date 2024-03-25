Песков призвал ориентироваться на официальную информацию по теракту в «Крокус Сити Холле»

В ходе беседы с журналистами в понедельник, 25 марта, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что по теракту в «Крокус Сити Холле» нужно ориентироваться только на официальную информацию, поступающую от российских правоохранителей.
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