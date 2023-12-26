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Позвонила дочь соседки с претензиями и угрозами: "Не вмешивайтесь не в свои дела"

Позвонила дочь соседки с претензиями и угрозами: "Не вмешивайтесь не в свои дела"

— …Позвонила мне, и сразу с наездами, на повышенных тонах – что я лезу в чужую семью, что я аферистка и охотница за собственностью, что номер у меня не пройдет, и заявление уже у участкового, – рассказывает сорокалетняя Вера.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Грустная история..Мать с дочерью никак не договорятся.
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12 час.
Элеонора Коган
Бабка, конечно же, нахалка. Охомутала соседку и погоняет ей.Есть ведь соцработники,пусть хоть лекарства купят. Дочь  тоже нахалка и тварь,  не покупает матери то, что ей надо. А Вере тоже и нечего у неё на поводу идти. Пусть сходит к участковому сама и покажет все угрозы и объяснит, что ей ничего не надо. И пусть прекратит ей помощь.
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12 час.
РОМАН Молчанов
Детки в этом сраном капитализме-нюх потеряли.
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1 час.

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