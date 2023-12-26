Позвонила дочь соседки с претензиями и угрозами: "Не вмешивайтесь не в свои дела"

Элеонора Коган

Бабка, конечно же, нахалка. Охомутала соседку и погоняет ей.Есть ведь соцработники,пусть хоть лекарства купят. Дочь тоже нахалка и тварь, не покупает матери то, что ей надо. А Вере тоже и нечего у неё на поводу идти. Пусть сходит к участковому сама и покажет все угрозы и объяснит, что ей ничего не надо. И пусть прекратит ей помощь.