МОК о юношеской Олимпиаде-2024: «Ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Играх»

Соревнования по зимним видам спорта пройдут с 19 января по 1 февраля в Канвондо, Южная Корея. «Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», – заявили в пресс-службе МОК.