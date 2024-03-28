Биолог рассказал о способности орехов снизить уровень холестерина

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин 28 марта рассказал «Известиям», какие орехи помогают снизить уровень холестерина.
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