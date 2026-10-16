Средний размер пенсии после первой индексации в 2027 году вырастет примерно на 1857,84 рубля. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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