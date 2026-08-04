На данный момент Китаю удалось обойти Россию дважды.В первом случае - при первой реорганизации адаптационно-деятельностной подсистемы, при переходе от государства военного к государству внешнеторговому.
Китай опять может нас обойти - с опорой на наш опыт
Комментарии
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Taurus Zmei
В РФ надо было уничтожить перестройщиков, а не очернять свою историю. На вранье не построишь сплочённое государство. А Китай нас обошел по всем параметрам, пока кроме военных технологий заложенных СССР, не оглядываясь на культ Мао и всех тех безобразий, которые при нем совершались
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