Китай опять может нас обойти - с опорой на наш опыт

Taurus Zmei

В РФ надо было уничтожить перестройщиков, а не очернять свою историю. На вранье не построишь сплочённое государство. А Китай нас обошел по всем параметрам, пока кроме военных технологий заложенных СССР, не оглядываясь на культ Мао и всех тех безобразий, которые при нем совершались