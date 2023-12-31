Погода шепчет и кричит: как пережить резкие перепады температуры в Новый год

В новогоднюю ночь жителей Москвы и области ожидает резкий перепад температуры, о котором предупредил Гидрометцентр: ожидается, что столбик термометра опустится с нуля до -14 градусов, а утро 2024 года может встретить настоящими морозами до -25.
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