В Сочи стартовал городской проект “Всеобуч по плаванию” на открытой воде 🗓 Ежедневно, 8:00-10:00 📍 Пляжи Дагомыс, Маяк, Лазурь, Волна, Приморский 🏖 Интересный Сочи.
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В Сочи стартовал городской проект “Всеобуч по плаванию” на открытой воде 🗓 Ежедневно, 8:00-10:00 📍 Пляжи Дагомыс, Маяк, Лазурь, Волна, Приморский 🏖 Интересный Сочи.