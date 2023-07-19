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Андерсон о разговоре с Федерером, вдохновившем его возвращение: «Мы впервые по-настоящему поговорили, было очень интересно послушать его мысли»

Экс-пятая ракетка мира Кевин Андерсон, в прошлом году завершивший карьеру, а вчера в Ньюпорте выигравший первый матч после возвращения, рассказал, как решил вернуться.

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