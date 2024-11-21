Актёр из «Глухаря» Николай Трифилов два дня подряд пытался снять 5,8 млн рублей для мошенников

Электротеатр Станиславский/VK Важные новости России за неделю сообщают о том, что актёр Николай Трифилов, известный по роли в сериале «Глухарь», стал жертвой мошеннической схемы, в которой он пытался перевести сумму в 5,8 миллиона рублей на протяжении двух дней.