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Актёр из «Глухаря» Николай Трифилов два дня подряд пытался снять 5,8 млн рублей для мошенников

Актёр из «Глухаря» Николай Трифилов два дня подряд пытался снять 5,8 млн рублей для мошенников

Электротеатр Станиславский/VK  Важные новости России за неделю  сообщают о том, что актёр Николай Трифилов, известный по роли в сериале «Глухарь», стал жертвой мошеннической схемы, в которой он пытался перевести сумму в 5,8 миллиона рублей на протяжении двух дней.

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