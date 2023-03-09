Военное обозрение

3 351 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Уже разворовали потомственные пираты и крестоносцы!:)Западное издание:...
  • Гарий Щерба
    Как же  УБЛЮДКИ ЩЕНЕВМЕРЛЕВСКИЕ ДОСТАЛИ  со своим ,  СОБАЧЬИМ , ИСКУССТВЕННЫМ  ЛАЕМ .....!!!!Кассира одесского...
  • Гарий Щерба
    ТАРАКАНЫ  начали  ШЕВЕЛИТСА ...!!!Чиновник Миноборо...

Последняя крупная победа вермахта на Русском фронте

Последняя крупная победа вермахта на Русском фронте

Панцергренадеры войск СС и танк Pz. Kpfw. IV в бою на улице Харькова Ошибки командования Несмотря на обозначившуюся угрозу (Манштейн наносит ответный удар), советское командование не отказалось от развития наступления.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх