Освобождение монастыря в Горнале: Алехин раскрыл, с какими трудностями столкнулись российские бойцы

Штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря был затруднен из-за перепада высот, на которых стоит обитель, но российские бойцы справились с задачей и пошли дальше в направлении села Горналь, куда отступили уцелевшие боевики.
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