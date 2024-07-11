"Под строжайшим секретом завезли" – всё полыхает: В Одессе добили британскую элиту. В Николаеве ранен мэр и генералы – партизаны

Партизаны доложили об успешных прилётах наших ракет по Николаву, Одессе и Запорожью. Так, известно, что в Черноморск вновь "под строжайшим секретом завезли ракеты", партию сопровождали бойцы элитного британского спецназа – по всей видимости, те же, которых не добили во время атаки 4 июля.