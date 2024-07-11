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Царьград

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  • Ингерман Ланская
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"Под строжайшим секретом завезли" – всё полыхает: В Одессе добили британскую элиту. В Николаеве ранен мэр и генералы – партизаны

"Под строжайшим секретом завезли" – всё полыхает: В Одессе добили британскую элиту. В Николаеве ранен мэр и генералы – партизаны

Партизаны доложили об успешных прилётах наших ракет по Николаву, Одессе и Запорожью. Так, известно, что в Черноморск вновь "под строжайшим секретом завезли ракеты", партию сопровождали бойцы элитного британского спецназа – по всей видимости, те же, которых не добили во время атаки 4 июля.

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Комментарии
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Л
Людмила
Гремя огнём, сверкая блеском стали...прилетело, так прилетело, аж вытяжка не выдержала...🙈🙈🙈🙉🙉🙉
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12 час.
ВР
Вова Рябов
Интервенты должны знать историю ничего им делать на русской земле
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11 час.

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