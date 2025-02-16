Обои в прихожую-2025: советы по выбору и примеры актуального дизайна

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Квартира, дом, дача

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алексей алексей
КИТЧ ИЛИ ЖЕНСКАЯ ДУША «Художественных работы, в которых эстетические качества были перепутаны с преувеличенной сентиментальностью или мелодраматичностью, китч наиболее близко ассоциируется с искусством сентиментальным, приторным или слезливым, однако это слово можно применить к предмету искусства любого сорта, неполноценному по подобным причинам. Независимо от того, выступает ли он сентиментальным, эффектным, напыщенным или креативным, китч называют ужимкой, подражающей внешней стороне искусства. Часто говорят, что китч опирается только на повторение условностей и шаблонов и лишён творческого начала и подлинности, демонстрируемых истинным искусством».
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