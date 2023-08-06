Военное обозрение

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Введение Нигерией бесполётной зоны над Нигером и отключение подачи электроэнергии может свидетельствовать о подготовке к военной интервенции

Введение Нигерией бесполётной зоны над Нигером и отключение подачи электроэнергии может свидетельствовать о подготовке к военной интервенции

Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого странами ЭКОВАС новым властям Нигера. Ключевая позиция ультиматума, озвученная некоторыми странами экономического содружества государств Западной Африки, состоит в требовании к новым властям государства Нигер вернуть полномочия президенту Базуму.

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