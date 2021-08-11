Кубок Башкортостана. «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву», «Северсталь» обыграла «Автомобилист»

В Уфе продолжается Кубок республики Башкортостан. Кубок республики Башкортостан Северсталь – Автомобилист – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) 0:1 – 25 Гуркин (Шумаков, Макеев), ГБ 1:1 – 31 Морозов (Вовченко, Кодола), ГБ 2:1 – 53 Думбадзе Салават Юлаев – Локомотив – 3:4 (0:3, 1:1, 2:0) 0:1 – 1 Красковский (Осипов, Коршков) 0:2 – 15 Буше (Коршков, Красковский) 0:3 – 18 Красковский (Осипов, Рафиков) 1:3 – 32 Амиров (Шмелев, Кадейкин), ГБ 1:4 – 38 Иванов (Кудрявцев, Беляев), ГБ 2:4 – 44 Кадейкин (Шмелев, Плэтт), ГБ 3:4 – 51 Башкиров (Гранлунд, Ларсен), ГБ Положение команд: «Локомотив» – 4 (2), «Салават Юлаев» – 2 (2), «Северсталь» – 2 (2), «Автомобилист» – 0 (2).
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