Ан-2 получит отечественный двигатель ВК-800 и снова пойдет в серию в модернизированном виде

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке вице-премьер рассказал о своей беседе с представителем Минпромторга и том, что российский авиапром с 2027 года готов начать снова выпускать Ан-2 со старым двигателем, а с 2028 года — и с новым двигателем ВК-800.