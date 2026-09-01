Ан-2 получит отечественный двигатель ВК-800 и снова пойдет в серию в модернизированном виде

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке вице-премьер рассказал о своей беседе с представителем Минпромторга и том, что российский авиапром с 2027 года готов начать снова выпускать Ан-2 со старым двигателем, а с 2028 года — и с новым двигателем ВК-800.
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