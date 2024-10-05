Инфекционист Самаке назвал симптомами лихорадки Марбург сыпь и кровотечения

Лихорадка Марбург проявляется сыпью, нарушением работы желудочно-кишечного тракта, болями и кровотечениями, сообщил в беседе с ТАСС специалист Центра социально значимых инфекций НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Михаил Самаке.
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