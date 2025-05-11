FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 915 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Это братва с рыбалки возвращаются. С 90-х ещё уплыли на рыбалку...Британский флот п...
  • Наталья Конева
    Царствие Небесное! Уходят лучшие, к сожалению! Он много хорошего сделал для страны..Умер бывший глава...
  • Валентин Щербаков
    Как вообще можно верить этому кокаиновому нюхачу, он же давно потерял мозги....«Буду ждать лично...

Прорыв в термоядерной энергетике: ученые США открыли «насыщение обратного потока», которое сделает реакторы долговечнее и мощнее

Прорыв в термоядерной энергетике: ученые США открыли «насыщение обратного потока», которое сделает реакторы долговечнее и мощнее

Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (LLNL) в США открыли новый физический эффект, названный «насыщением обратного потока», который может значительно повысить эффективность и долговечность термоядерных реакторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх