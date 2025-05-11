Прорыв в термоядерной энергетике: ученые США открыли «насыщение обратного потока», которое сделает реакторы долговечнее и мощнее

Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (LLNL) в США открыли новый физический эффект, названный «насыщением обратного потока», который может значительно повысить эффективность и долговечность термоядерных реакторов.
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