В России выведут из-под курсовых пошлин партии товаров до €200 и duty free

В России планируется исключить товарные партии дешевле €200 (примерно 20 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ на 11 ноября), изделия для личного пользования, а также поставки части товаров в магазины duty free из-под временных экспортных пошлин, зависящих от курса рубля.