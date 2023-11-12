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В России выведут из-под курсовых пошлин партии товаров до €200 и duty free

В России выведут из-под курсовых пошлин партии товаров до €200 и duty free

В России планируется исключить товарные партии дешевле €200 (примерно 20 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ на 11 ноября), изделия для личного пользования, а также поставки части товаров в магазины duty free из-под временных экспортных пошлин, зависящих от курса рубля.

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