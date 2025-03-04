Пятилетний план для израильских друзов и черкесов - готов!

В ближайшее воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньягу представит на утверждение правительства пятилетний план на 2025-2029 годы по Галилее, Кармелю и Голанским высотам для друзского и черкесского сектора на общую сумму около 3,9 млрд шекелей, который приведёт к изменению условий жизни населения и общества, а также решит фундаментальные проблемы в сфере планирования и жилья .