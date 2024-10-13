В Архангельске отметили Всероссийский День ходьбы

Мероприятие в рамках всероссийской акции прошло накануне, 12 октября, на базе седьмой школы столицы ПоморьяМероприятие в рамках всероссийской акции прошло накануне, 12 октября, на базе седьмой школы столицы ПоморьяРазминку для участников мероприятия провели воспитанники школы Олимпийского резерва «Поморье» пловчиха Дарья Борина и перспективный хоккеист Денис Швырков.