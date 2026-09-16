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Царьград

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26% зуммеров будет безработными: эксперт рассказал, что ждет молодежь в 2027 году

26% зуммеров будет безработными: эксперт рассказал, что ждет молодежь в 2027 году

Доля зуммеров в числе безработных в 2027 году может достичь 26% - прогноз эксперта Чихачева.Доля зуммеров среди безработных уже в следующем году может вырасти.

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