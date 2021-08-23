Генсек правительства Японии Като пообещал принять меры в связи с приплывшим с Кунашира россиянином

ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Токио изучит обстоятельства появления россиянина, который заявил, что приплыл с Кунашира и попросил политического убежища, и "примет адекватные меры", заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.
ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Токио изучит обстоятельства появления россиянина, который заявил, что приплыл с Кунашира и попросил политического убежища, и "примет адекватные меры", заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.
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