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Генсек правительства Японии Като пообещал принять меры в связи с приплывшим с Кунашира россиянином

Генсек правительства Японии Като пообещал принять меры в связи с приплывшим с Кунашира россиянином

ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Токио изучит обстоятельства появления россиянина, который заявил, что приплыл с Кунашира и попросил политического убежища, и "примет адекватные меры", заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

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