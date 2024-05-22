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Петербуржцам рассказали о новых правилах использования электросамокатов в городе

Петербуржцам рассказали о новых правилах использования электросамокатов в городе

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые правила использования электросамокатов. Данные ограничения были внесены в Соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) между Комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями.

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