Петербуржцам рассказали о новых правилах использования электросамокатов в городе

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые правила использования электросамокатов. Данные ограничения были внесены в Соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) между Комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями.