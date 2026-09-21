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Слуцкий о неудачной пересадке волос: «Клиники таскают к себе для рекламы своих услуг, что они сделают лучше, чем в Турции. Если гонорар устраивает, то я не против побыть плохой моделью»

Бывший тренер сборной медиафутбола России и ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о неудачной пересадке волос – После того, как сделали пересадку, кто-то из футбольного круга спрашивал контакты клиники?   – Да.

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