Мурашко рассказал, когда медики начнут получать новые выплаты

При помощи дополнительных выплат медикам повысят зарплаты в малых городах и селах Медики за работу в малых городах и селах начнут получать выплаты во второй декаде апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
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