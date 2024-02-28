Мурашко рассказал, когда медики начнут получать новые выплаты

При помощи дополнительных выплат медикам повысят зарплаты в малых городах и селах Медики за работу в малых городах и селах начнут получать выплаты во второй декаде апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.