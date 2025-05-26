Алексей Миранчук помог «Атланте» прервать восьмиматчевую серию без побед

«Атланта Юнайтед» победила «Цинциннати» в МЛС со счётом 4:2 на «Мерседес-Бенц Стэдиум». Русский полузащитник Алексей Миранчук отметился голевой передачей, помогая команде прервать восьмиматчевую серию без побед.
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