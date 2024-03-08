От Петруши до Павлуши. Судьбы русских либералов

ЕД

Елена ДанильченкоБушуева

Вот именно одна сплошная нерусь - которая делала революцию и уничтожала русских. И что от них ждать то - хотя бы молчали идиоты так нет орут радуются. Ну и мы радуемся когда такая сволочь сдыхает.