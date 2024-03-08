Замечено, что ныне у определенной части элиты возникает какое-то чувство отчуждения, -даже не от российской власти, а более широко - от своей собственной страны.
От Петруши до Павлуши. Судьбы русских либералов
Комментарии
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владимир рябченко
А кто-нить обратил внимание, что в этой своре НЕТ русских???
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8 час.
ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
Вот именно одна сплошная нерусь - которая делала революцию и уничтожала русских. И что от них ждать то - хотя бы молчали идиоты так нет орут радуются. Ну и мы радуемся когда такая сволочь сдыхает.
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6 час.
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