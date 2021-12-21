В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми

В условиях падения доходов на фоне пандемии власти вводят новые выплаты на детей в 2021 году. На рассмотрение Государственной Думы России внесли законопроект, предусматривающий введение на постоянной основе ежемесячных выплат семьям с детьми.
В условиях падения доходов на фоне пандемии власти вводят новые выплаты на детей в 2021 году. На рассмотрение Государственной Думы России внесли законопроект, предусматривающий введение на постоянной основе ежемесячных выплат семьям с детьми.
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