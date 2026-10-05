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Гиена может сколько угодно изображать рысь, но рысью ей все равно не стать

Гиена может сколько угодно изображать рысь, но рысью ей все равно не стать

Польское минобороны представило новую полевую форму для военнослужащих. Комплект получил обозначение «Ryś» («Рысь»).

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