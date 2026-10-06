Удары по базам на Ближнем Востоке могли навсегда сократить военное присутствие США – The Intercept

Американское издание The Intercept со ссылкой на неназванных должностных лиц администрации США сообщает, что ущерб от недавних ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке оказался столь велик, что восстановить прежний масштаб присутствия сил в регионе, вероятно, не удастся.
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