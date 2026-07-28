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Регионы России

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Нетаньяху передаст Трампу данные о ядерной программе Ирана

Нетаньяху передаст Трампу данные о ядерной программе Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон намерен поделиться с президентом США Дональдом Трампом разведданными о горе Коланг Газ Ла, расположенной недалеко от ядерного объекта в иранском Натандзе, сообщает New York Post.

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