Нетаньяху передаст Трампу данные о ядерной программе Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон намерен поделиться с президентом США Дональдом Трампом разведданными о горе Коланг Газ Ла, расположенной недалеко от ядерного объекта в иранском Натандзе, сообщает New York Post.
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