Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Горелов
    Врач спасла жизнь.Удивительно.Врач из Забайкаль...
  • Sergio Myn
    Во жизнь пошла..! Врач, используя знания(!?), смогла сох ранить чью-то жизнь!! ...или прикол в том, что она "из Забай...Врач из Забайкаль...
  • ruslava Митькина
    Пригласите на это мероприятие Делимханова и других депутатов Думы, поддерживающих мигрантов!Забайкальцам пред...

Региону направят средства на проведение диагностики здоровья новорожденных

Региону направят средства на проведение диагностики здоровья новорожденных

Забайкалью направят средства на проведение расширенного неонатального скрининга новорождённых. Это позволит диагностировать тяжёлые болезни на ранней стадии и незамедлительно оказывать необходимую медпомощь, об этом сообщается на официальном портале региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх