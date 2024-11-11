Региону направят средства на проведение диагностики здоровья новорожденных

Забайкалью направят средства на проведение расширенного неонатального скрининга новорождённых. Это позволит диагностировать тяжёлые болезни на ранней стадии и незамедлительно оказывать необходимую медпомощь, об этом сообщается на официальном портале региона.
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