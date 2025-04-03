У раёне пасеяна больш за палову збожжавых i зернебабовых.

Як паведаміў начальнік вытворча-тэхналагічнага аддзела райсельгасхарча Віктар Садоўскі, на раніцу ўчарашняга дня яравых збожжавых і зернебабовых раслін з плану ў 4168 гектараў было пасеяна больш за 2000 га ці 55%.
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