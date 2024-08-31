В Telegram перестала работать одна из функций

Она позволяла находить людей поблизости Пользователи мессенджера Telegram жалуются на неполадки с функцией «Найти людей рядом», которая позволяет быстро обмениваться контактами с людьми поблизости или находить новых друзей.
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