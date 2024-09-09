Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Жители Смоленска могут принять участие в разработке дизайн-кода города

Жители Смоленска могут принять участие в разработке дизайн-кода города

Поделиться идеями по формированию внешнего облика Смоленска может любой желающий. Как сообщили в городской администрации, в ближайшее время со смолянами проведут встречи, где представят предварительные итоги разработки дизайн-кода исторического центра Смоленска.

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