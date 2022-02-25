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«Барселона» победила «Наполи» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Барселона» победила «Наполи» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

Футбол , 25 фев, 01:00  0  «Барселона» пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, победив на выезде итальянский «Наполи» Футболисты «Барселоны» пробились в 1/8 финала Лиги Европы, победив на выезде «Наполи» в ответной встрече 1/16 финала, которую судила российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым Фото: globallookpress «Барселона» разгромила на выезде итальянский «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу и пробилась в 1/8 финала второго по статусу еврокубка впервые с сезона-2003/04.

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